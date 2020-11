Contagi a due cifre anche oggi a sezze dove sono stati riscontrati altri 10 nuovi casi positivi e, purtroppo, anche un decesso ricoverato dal 21 ottobre.

La situazione è estremamente complessa e ridurre al massimo la circolazione del virus non è più solo auspicabile ma l’imperativo.

Per questa ragione si sta valutando l‘ipotesi di chiudere tutte le scuole, come quella di Piagge Marine in cui la preside ha già comunicato che la campanella non suonerà il 9 e 10 novembre, ma per un periodo più lungo al fine di raffreddare la curva epidemiologica.

In questo senso sta lavorando il sindaco di Sezze, Di Raimo, che sta mantenendo motorata ogni minuto la situazione per mettere in atto ogni misura che possa consentire di allentare la pressione sul Paese dei Lepini.

Il tutto in vista della riunione, a cui prenderà parte anche il prefetto di Latina, che domani metterà i sindaci dei 33 Comuni pontini intorno al tavolo, per decidere se stringere ulteriormente le misure in atto.