Si chiama comitato Belvedere-Anfiteatro l’ultimo nato, a Sezze, tra le aggregazioni spontanee di cittadini che vogliono fare gli interessi della zona in cui risiedono.

Un’idea nata da un ristretto gruppo di persone, ma che in breve ha raccolto l’adesione di quasi tutti i residenti stufi di dover, periodicamente, fare i conti con le carenze manifestate da chi, a loro dire, si è dimenticato di questa parte importantissima del paese.

A scatenare la volontà di fare qualcosa di concreto è stata, in primo luogo, la necessità di mettere in sicurezza una zona dove troppo spesso, anche nel recente passato, si è rischiato di dover raccogliere qualche morto da terra…

Via Piagge Marine, in primo luogo, ma anche il parcheggio dell’Anfiteatro, ovvero lo spazio dove al sabato viene svolto il mercato settimanale, sono zone dove, per colpa della conformazione del territorio, è facile premere sull’acceleratore, soprattutto ad ora tarda, quando la strada è meno trafficata.

Di notte, poi, stando alle denuncia dei promotori dell’iniziativa, si sviluppa un vero e proprio circuito, nel quale alcuni giovani si lanciano in corse di auto sfrenate, mettendo in pericolo loro stessi e chi si trova nei paraggi anche solo per farsi i fatti suoi.

Tra le tante proposte in cantiere da fare all’amministrazione comunale la prima, e più pressante, è quella di impedire ai più spericolati di mettersi in pericolo. Ad esempio istallando, nelle strade, i così detti ‘dossi’, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, che tanto efficaci si sono dimostrati in altre zone del paese.

In secondo luogo poi, ma su questo i promotori del comitato sono ancora al lavoro, la riqualificazione della zona, che affaccia direttamente sulla pianura pontina e dalla quale si godrebbe un panorama invidiabile.

Per conoscere le iniziative messe in cantiere dal comitato si può visitare la pagina facebook, belvedere-anfiteatro e, perché no, contribuire con le proprie idee ed i propri suggerimenti.