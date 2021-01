Si chiama “The Lost Boys” l’ultima creatura del chitarrista di Sezze Mauro Di Capua.

Un album registrato quasi esclusivamente durante il lock down. Il terzo lavoro di Di Capua ha attirato l’attenzione di quello che, in questo momento, è il punto di riferimento per tutti i musicisti del bel paese: Musicoff.com.

Il più grande portale di musica italiano, con più di mezzo milione di followers su Facebook, ha riservato al musicista setino una lunga intervista nella quale viene spiegata la genesi, ma anche la gestazione ed infine la nascita di questo ultimo lavoro che, dice il collega che ha realizzato il pezzo: “merita di essere ascoltato”.

Un vanto per l’intera comunità di Sezze, visto che Di Capua non solo scrive e produce la sua musica proprio a Sezze, ma sempre nel suo comune insegna musica ai più giovani.

Per chi volesse, l’intervista integrale è disponibile sul portale. A noi, non resta che ascoltare un brano tratto da questo ultimo lavoro.