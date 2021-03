Una giornata convulsa, frenetica, durante la quale probabilmente le voci si sono rincorse e bisognava ritrovare un po’ di calma prima di potersi avventurare in un commento.

Ecco perché la voce ufficiale dell’amministrazione comunale di Sezze, portata dal sindaco Di Raimo, è arrivata solo dopo pranzo, quando il quadro era più chiaro e quando si è raggiunta la giusta calma per poter esprimere un primo, anche se estremamente sommario, pensiero. eccolo

“Abbiamo appreso dell’operazione posta in essere dalle forze dell’ordine – dice Di Raimo – con la notizia di 11 persone in custodia cautelare e altri 15 indagati, operazione conseguente alle indagini, aperte già da qualche tempo, su presunti reati attinenti al cimitero.

Già nei mesi scorsi l’Ente si è messo a disposizione, e così continuerà a fare, fornendo tutti i documenti e le informazioni necessarie e collaborando in modo fattivo alle operazioni degli inquirenti.

Confidiamo nel lavoro della magistratura augurandoci che venga fatta luce nel più breve tempo possibile e seguiremo con attenzione gli sviluppi delle indagini”.

Per ora poco da aggiungere da parte delle istituzioni che, però, nei prossimi giorni dovranno cercare di capire, e far capire ai cittadini, come possa essere stato possibile quello che è successo.