L’ultimo entrato nella giunta comunale di Sezze è forse quello che però, al tirare delle somme, politicamente ha la maggiore esperienza (a parte l’assessore Di Prospero ovviamente).

Armando Uscimenti, 56 anni, è già stato assessore tra il 1999 ed il 2003 e ricorda quel periodo come una bellissima esperienza: “Fare l’assessore – ci confessa – è diverso dal fare il consigliere. É un impegno diverso, maggiore, ma da grandi soddisfazioni”.

Uscimenti è entrato nella squadra del sindaco, ma non ha ancora una delega: “Resta libera la delega ai servizi sociali. Se dovesse essere questo l’assessorato che andrò a guidare sarà una grande responsabilità. Un settore molto delicato nel quale si deve intervenire in supporto delle persone che da sole non ce la fanno. Sono pronto a metterci tutto il mio impegno cercando di non lasciare nessuno indietro”.

Un cenno, quindi, a coloro che hanno reso possibile questa nomina: “Essere stato scelto mi riempie d’orgoglio. Voglio ringraziare il mio gruppo consiliare, quello del PD, ed il sindaco Di Raimo in particolare per avermi concesso questa fiducia. Ovviamente non voglio dimenticare chi mi ha preceduto, gli assessori Locarini e Campoli, che hanno comunque svolto un lavoro molto importante, riuscendo ad assicurare tutti i servizi e restando nel budget comunale, col quale si deve sempre fare i conti.

Mi preme sottolineare come, nel corso degli anni, Sezze ha sempre avuto un occhio di riguardo per il settore dei servizi sociali. I fondi non sono mai stati tagliati ed ogni anno l’impegno per mantenere i servizi e, se possibile, aumentarli, è stato sempre massimo”.

Questo nel caso in cui la delega fosse quella ai servizi sociali. Ma se dovesse essere un’altra? Ancora Uscimenti: “Non ci sarebbe alcun problema. Mi metterò a disposizione della giunta e del sindaco come ho sempre fatto. Fare l’assessore significa fare parte di una squadra, e si lavora tutti assieme. Viviamo un’epoca storica difficile. Non dobbiamo dare per scontato che la pandemia passerà e stare ad aspettare che succeda. La vita di tutti è stata stravolta, cambiata per sempre forse, ed è dovere di chi amministra cercare le soluzioni migliori ai problemi quotidiani”.