Già rinviato lo scorso anno a causa della pandemia, l’appuntamento col momento clou della stagione turistica di Sezze, ovvero la così detta ‘processione del venerdì santo’ anche quest’anno non verrà celebrato, almeno nella formula che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni.

Proprio a causa delle restrizioni imposte dal covid, la Passione di Cristo di Sezze ha rimodulato la tradizione adattandosi alla situazione. Quella del 2021 sarà una edizione particolare, soltanto televisiva, grazie alla trasmissione del film documentario che è stato realizzato nei giorni scorsi.

L’appuntamento da segnare è quello di venerdì 2 aprile, ore 21,15, su Lazio TV, canale 12 del digitale terrestre. Ma per dare la possibilità al più ampio pubblico possibile di vedere questa originale produzione, l’Associazione della Passione di Cristo ha previsto una fitta programmazione di repliche su varie emittenti locali e nazionali, con una trasmissione satellitare e in streaming che consentirà la visione da ogni parte del mondo.

Il film documentario, dal titolo: “Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo di Sezze. Valorizzazione di un patrimonio culturale della Regione Lazio”, è una produzione originale dell’Associazione della Passione di Cristo, in collaborazione con la Regione e il Comune di Sezze. Si tratta di un percorso storico e artistico che vede anche il contributo di varie testimonianze video, con il cuore costituito dalle scene girate nelle scorse settimane in alcuni dei luoghi più suggestivi di Sezze, dal centro storico al Teatro Sacro Italiano.

“In un momento storico così particolare e nella impossibilità di poter dar vita alla tradizionale rappresentazione in forma processionale – afferma il presidente dell’Associazione Passione di Cristo, Elio Magagnoli – abbiamo voluto realizzare un film documentario che potesse dare continuità a questo straordinario evento culturale e indicare anche il senso di comunità e di grande partecipazione che da sempre ne pervade i tratti essenziali. Per questo abbiamo ritenuto importante rappresentare alcune delle scene principali del vecchio e nuovo testamento all’interno del Teatro Sacro Italiano, cioè nella struttura che costituisce una impronta storica da recuperare a livello culturale e sociale. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questa produzione filmografica, un impegno davvero notevole da parte dell’Associazione e dei nostri attori. Credo di poter dure che siamo riusciti a realizzare un prodotto che possa raccontare in maniera emblematica la storia e le caratteristiche essenziali della Sacra Rappresentazione di Sezze”.

La programmazione della Sacra Rappresentazione sulle varie emittenti televisive è così articolata:

VENERDI’ 2 APRILE ORE 21,15 – “LAZIO TV” CANALE 12 DIGITALE TERRESTRE – DONNA TV CANALE 62 D.T.

SABATO 3 APRILE ORE 21 – “ODEON TV” CANALE 177 D.T.

DOMENICA 4 APRILE ORE 11 – “CANALE 10” SUL CANALE 19 DEL D.T. ORE 14,30 “TELEUNIVERSO” CANALE 16 D.T. ORE 21 “GOLD TV” CANALE 17 D.T – ORE 21 “ROMA CANALE 71” SUL CANALE 71 DEL D.T.

LUNEDI’ 5 APRILE ORE 21 – CANALI SKY 882, 892, 898, 925, 948