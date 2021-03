Sono iniziati i lavori di sistemazione del ponte dei Casali e della valle del torrente Brivolco, a Sezze.

Annunciati qualche settimana fa dall’amministrazione comunale, in effetti il cantiere è stato aperto appena ieri.

“Mitigazione del rischio geomorfologico e idraulico di un tratto del torrente Brivolco in località Casali”, questo il ‘titolo’ del progetto.

Per realizzare l’opera, l’amministrazione comunale ha intercettato un finanziamento ministeriale da 427 mila euro che verranno utilizzati non solo per il consolidamento del ponte ma anche, e soprattutto, per la messa in sicurezza degli argini del torrente.

La ditta incaricata della realizzazione delle opere è la Esse Ci srl di Anagni. Responsabile unico del procedimento il geometra Vincenzo Borrelli, mentre la direzione dei lavori è stata affidata all’ingegnere Danilo Sebastiano Di Senso.

I lavori, affidati il 10 febbraio, dovrebbero terminare entro 129 giorni, più o meno quattro mesi.