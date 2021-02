Un incendio fuori stagione ha distrutto ieri 3 ettari di macchia mediterranea a Sezze, in via Sorana.

I vigili del fuoco di Latina sono intervenuti subito dopo la segnalazione alla sala operativa.

Giunta sul posto una squadra territoriale ha constatato che le fiamme avevano avvolto l’area vicina ad alcune abitazioni. Subito il personale si è così posizionato a protezione delle abitazioni e nel contempo ha chiesto l’intervento di un veivolo.

Poco dopo, in supporto al nostro personale, è intervenuto un elicottero della Protezione civile della Regione Lazio che ha avviato le operazioni di spegnimento dall’alto. A terra per la bonifica sono intervenuti anche i volontari della Protezione civile in supporto alla nostra squadra.

Durante le fasi di spegnimento, a scopo cautelativo, è stato bloccato il traffico sulla strada.