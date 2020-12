Era l’unica scuola di Sezze che ancora non aveva avuto a che fare col covid. Ma non poteva durare a lungo, visto l’andamento della pandemia in paese.

Anche l’istituto Corradini, diretto dalle scuole collegine, che comprende la scuola materna e le elementari resterà chiuso, per il prossimi due giorni, per effettuare la sanificazione. Questo per un caso di positività al tampone covid che dovrebbe riguardare la quinta elementare anche se non ci sono conferme in tal senso..

Lo ha comunicato ai genitori, tramite apposita circolare, la dirigente scolastica, suor Maria Signorino. Nella comunicazione, la dirigente ha comunicato che è stata attivata la Did per i prossimi due giorni, visto che l’istituto resterà chiuso per sanificazione.

Salvo ulteriori comunicazioni, la didattica in presenza riprenderà il prossimo 9 dicembre.