Una esigenza di sicurezza che i cittadini di Sezze sentono, adesso più che mai.

Non può altro che fare piacere, quindi, l’annuncio fatto dal comune dell’istallazione, in paese, di nuove telecamere di video sorveglianza.

Come si legge nel comunicato diffuso a mezzo social: “Così come comunicato nei mesi scorsi e nel rispetto dell’indirizzo politico della maggioranza consiliare, si è provveduto ad installare 14 nuove videocamere di sorveglianza in tutto il territorio comunale, già perfettamente funzionati”.

Inoltre è notizia di oggi che il nuovo progetto presentato dal comune di Sezze, relativo alla concessione di contributi destinati agli impianti di videosorveglianza, si è classificato in NONA posizione OTTENENDO, DALLA REGIONE,IL MASSIMO DEL CONTRIBUTO OTTENIBILE DI EURO 40.000.

Questo contributo, avente destinazione specifica, ci darà la possibilità di aggiungere un numero considerevole di altre videocamere e di avere un maggior controllo del territorio”.