Lo scalpore causato in paese dall’operazione Omnia2 dei carabinieri di Latina, che ha portato alla luce il marcio nascosto dietro la gestione del cimitero comunale difinora si era riversato esclusivamente su interner, vista anche l’impossibilità di girare a causa della zona rossa.Questo pomeriggio, però, un gruppo di cittadini che si è autodefinito ‘Cittadini indignati senza firma di gruppi politici’, ha voluto passare all’azione, diciamo. Si sono presentati in comune, dopo la chiusura degli uffici, ed hanno ‘decorato’ il portone del palazzo comunale come vedete in foto. Un’azione non cruenta ma che testimonia il sentimento, espresso da molti sui vari gruppi facebook del paese, di disaffezione verso un’amministrazione comunale che rimarrà in carica fino alla primavera del 2022 e che, evidentemente, viene da qualcuno ritenuta responsabile di quanto succedeva all’interno delle mura del cimitero.