Si sono dati appuntamento questa mattina, nel piazzale dell’Anfiteatro a Sezze, per la loro opera di pulizia. Si tratta dei volontari dell’associazione ambientalista Plastic Free, sezione di Sezze.Erano almeno in trenta ed hanno raccolto decine di sacchi di immondizia, lasciata in giro dai soliti ‘zozzoni’.Assieme alle responsabili,, i volontari hanno raccoltodi immondizia, tra cui vecchiesporchi soprattutto, ma anche. L’associazione si propone l’obiettivo di rendere più vivibile il paese, e sono già in corso colloqui con il commissario prefettizio per organizzare le prossime giornate di pulizia in altri angoli degradati di Sezze.