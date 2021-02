“A causa di un guasto improvviso sulla rete idrica in Via Casali, nel Comune di Sezze è in corso una Interruzione Idrica che si protrarrà almeno fino alle ore 14:30 di oggi 04/02/2021”.

Questo quanto comunicato pochi minuti fa da Acqualatina.

“Le zone interessate sono:

Via Casali e traverse collegate

Via Fontanelle e traverse collegate

Via Quarto la Macchia e traverse collegate

I tecnici Acqualatina sono già al lavoro per risolvere il problema. Sarà cura dell’azienda, infine, fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.