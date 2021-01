Sale ancora agli onori delle cronache via Casali Terzo Tratto, a Sezze.

Il tratto di strada che a metà dicembre era franato mettendo in pericolo decine di abitanti, stavolta è stato teatro di un pauroso incidente stradale, fortunatamente senza conseguenze.

Una Lancia Musa, con alla guida un giovane, pochi minuti fa, intorno alle 9 e trenta di questa sera, ha sfondato la recinzione di un terreno ed è precipitata per alcuni metri.

Probabilmente l’asfalto viscido a causa della pioggia, e magari un po’ di terriccio di riporto, alla base dell’incidente, con l’auto che nonostante il comando del freno attivato, ha continuato a scivolare a ruote bloccate…

Sul posto il personale del 118, i carabinieri di Sezze ed i vigili del Fuoco anche se, per lo sfortunato ragazzo alla guida, non ci sono state conseguenze di tipo fisico, se non lievi.

Sicuramente grande, invece, lo spavento.