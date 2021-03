L’Associazione Plastic Free Odv Onlus, sede di Sezze, organizza l’“Appuntamento di raccolta plastica in città”.

Si tratta di una iniziativa spontanea e su base volontaria che si svolgerà domenica 14 marzo 2021 dalle ore 9 alle ore 12,30 per ripulire un tratto dismesso della Monti Lepini in Via Sandalara.

Gli organizzatori dell’evento, ovvero i referenti di zona dell’associazione, Annalisa Savelli ed Enrica Marchionne hanno ottenuto l’autorizzazione del comune di Sezze.