Un furto in appartamento, in pieno giorno in un zona periferica di Sezze ma comunque densamente popolata.

E’ successo questa mattina, verso le undici, in via Villa Petrara. Ignoti hanno forzato una finestra per introdursi in una villetta a due piani al momento vuota, visto che i proprietari erano al lavoro ed i figli a scuola.

Hanno dovuto fare in fretta ma comunque sono riusciti ad arraffare un anello e denaro in contati per un valore di circa mille euro.

Un colpo studiato nei dettagli, visto che il ladro, o i ladri conoscevano le abitudini della famiglia e quindi quando entrare in azione senza essere disturbati. E sapevano anche dell’assenza di videocamere di sicurezza o di un impianto di allarme.

I proprietari, rientrati a casa, non hanno potuto fare altro che constatare quanto successo e presentare regolare denuncia presso la caserma dei carabinieri di Sezze.