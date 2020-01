Quando si dice che chi ben comincia è a metà dell’opera.

Fratelli d’Italia a Sezze nei giorni scorsi ha presentato il coordinamento cittadino del partito.

Il tutto annunciando che l’obiettivo è “espugnare l’ultima roccaforte rossa del Pd in provincia di Latina”.

Peccato che, al momento, l’unico risultato ottenuto sia stato quello di “indispettire” il possibile alleato del centrodestra.

Sotto il fuoco incrociato le dichiarazioni che sarebbero state pronunciate in chiusura dell’incontro dal parlamentare europeo di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini in merito all’ormai celebre citofonata di Salvini.

“Dire che ‘Salvini si abbassa a suonare i citofoni’, seppure in occasione di un’iniziativa identitaria del proprio partito, vuol dire offendere – tuona il parlamentare europeo della Lega, Matteo Adinolfi – le tante donne e i tanti uomini di Sezze che lo scorso maggio hanno scelto la Lega e il suo leader per rappresentarli in Italia e in Europa. Non certo il modo migliore rinsaldare i rapporti nella coalizione”.

Secondo Adinolfi i segnali di questa volontà di cambiamento sono arrivati già alle ultime elezioni Europee dello scorso 26 maggio, dove la Lega è stata il primo partito della città con il 46,78% dei voti.

Il tutto raccogliendo preferenze di misura sia su Matteo Salvini con quasi 1500 preferenze, sia sullo stesso Adinolfi, con 1100 preferenze.

“Conquistare Sezze, l’ultima roccaforte del Pd, tra i comuni sopra i 15mila abitanti in provincia di Latina è un obiettivo certamente condiviso – continua Adinolfi – da tutte le forze politiche del centrodestra e dalle forze civiche di una città che siamo sicuri vuole voltare pagina dopo tanti anni di regime rosso”.

E qui la stoccata a Procaccini.

“Credo sia opportuno evitare polemiche pretestuose da parte di chi ricopre cariche istituzionali ai livelli più alti come quelli nelle sedi europee, nei confronti di leader alleati per le loro iniziative in una campagna elettorale dura e senza esclusione di colpi, come quella che è svolta da parte della sinistra in Emilia Romagna”.

Stoccata che contiene un invito a trovare una sintesi per dare a Sezze una valida proposta di alternativa al governo della città.

“Di questo dobbiamo ringraziare i cittadini di Sezze che hanno scelto la Lega e le altre forze del Centro Destra, nonostante il controllo quasi militare del consenso e del territorio da parte del Pd. Evidentemente i temi e gli argomenti che la Lega e Salvini continuano a proporre agli italiani e ai cittadini dei 33 comuni della provincia di Latina sono quelli più sentiti. Oggi – conclude Adinolfi – la gente è preoccupata per la sicurezza nei quartieri e nelle città, per la presenza di tanti spacciatori che vendono droga e morte ai nostri ragazzi e per i tanti immigrati, clandestini e non, che affollano le nostre periferie, oltre che per il futuro dei nostri figli”.