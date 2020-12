Due giorni di pioggia quasi ininterrotta stanno mettendo a dura prova la tenuta delle infrastrutture di Sezze. Ed il fatto di vivere in collina, dove l’acqua non ristagna, ma si riversa, come una valanga, verso la pianura, di certo non aiuta.

Fare una stima dei danni sarà possibile solo a nubifragio passato. Fatto sta che la zona dei Casali, in queste ore, sta vivendo momenti non facili. Stamattina un grosso ramo, staccatosi da un albero per colpa del vento, aveva tranciato un cavo dell’alta tensione, lasciando al buio decine di famiglie.

Questo pomeriggio la pioggia ha causato la frana di un pezzo di strada in via Casali Terzo Tratto. Unico collegamento tra chi abita nella zona alta di Suso, ed il resto del mondo, la strada rischia di franare ancora, lasciando così intrappolati i vari abitanti.

Sul posto la protezione civile che sta valutando il da farsi. “E’ un disastro…“, così ha commentato il responsabile cittadino, Gianluca Calvano.

A questo si aggiunge l’apprensione per l’innalzamento delle acque nel canale Brivolco, che già in passato aveva causato ingenti danni agli abitanti della zona.

Insomma, momenti difficili a Sezze, così come in altre zone della provincia pontina che, nel corso degli anni, hanno sottovalutato il pericolo del dissesto idrogeologico pagandone, di conseguenza, il pegno…