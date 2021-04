Sezze, favori in cambio di sesso: questo succedeva all’interno del cimitero

Un articolo appena comparso sul sito dell’agenzia Adn Kronos torna, svelando altri particolari interessanti, sulla questione riguardante la ‘gestione’ del cimitero Sezze che ha portato all’operazione Omnia2 dei carabinieri di Latina.

La particolarità più importante riguarda il ritrovamento, fatto dai militari, di un complesso sistema di telecamere a circuito chiuso, all’interno della villa con piscina nella quale ‘alloggiava’ l’ex custode, e maggiore indagati nella vicenda, che secondo gli inquirenti doveva servire a riprendere i rapporti sessuali tra le ‘sue‘ ragazze e chi, di volta in volta, veniva a ‘divertirsi’. Tra gli ospiti abituali personale delle forze dell’ordine, ma anche meccanici, medici e tecnici.

In cambio del sesso il custode non avrebbe mai chiesto soldi, quanto piuttosto favori, concessioni, sconti che potevano riguardare interventi sulle proprie auto o, perfino, la manutenzione della propria caldaia. E una di queste telecamere, montate perfino in camera dello stesso Castaldi, immortala il custode sdraiato sul letto a contare banconote.

Nel reportage diffuso dall’agenzia, si torna poi sugli altri comportamenti ‘virtuosi’ del Castaldi, come l’appropriazione di ‘ingenti quantitativi di legname (circa 52 quintali) derivanti dal taglio di alberi, cipresso e quercia, presenti nel campo santo e che rivendevano a privati’.

Non solo compravendita di loculi e legname, non solo festini e prestazioni sessuali in casa riprese da telecamere nascoste: nell’ordinanza di applicazione delle misure cautelari del 3 marzo scorso, il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario ipotizza una forma di peculato nei confronti del custode del cimitero anche riguardo all’appropriazione dei fiori che allestiscono le esequie o le sepolture. Il custode avrebbe infatti sottratto gli omaggi floreali dei parenti dei defunti per dirottarli all’esercizio di rivendita a Sezze della sua amante.

Entrambi, sempre secondo l’ipotesi d’accusa, avrebbero sottratto corone, cuscini, copri bara per riciclarli per addobbi funebri e floreali. I due in più occasioni avrebbero spogliato dei fiori le tombe dei defunti appena celebrati o comunque lasciati dai parenti nella chiesa del cimitero per poi rivenderli per il confezionamento di ulteriori addobbi funebri e floreali. In una intercettazione del 10 febbraio 2019, in particolare, la titolare del vicino negozio di fiori riferisce al Castaldi che per il giorno successivo dovrà consegnare dei fiori per un funerale e gli chiede se nel cimitero ci sono dei fiori, altrimenti sarà costretta ad acquistarli al vivaio. L’uomo le risponde di essere sicuro di averli, considerato che, quel giorno e il giorno prima, erano stati celebrati due funerali.