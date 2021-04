Sezze, Enzo Eramo e i sassolini nelle scarpe: “Mai avuto nulla a che fare col cimitero e quello che succedeva li dentro”

Dal giorno in cui il consiglio comunale di Sezze è stato sciolto in pochi, pochissimi, rappresentanti della vecchia amministrazione comunale, evidentemente in imbarazzo nel dover commentare l’inchiesta che ha travolto il cimitero e quindi, di riflesso, anche coloro che sull’operato di tutti i dipendenti comunali dovrebbero vigilare, hanno rilasciato commenti e dichiarazioni.

Il primo a tornare a far sentire la propria voce, oggi, è l’ex presidente del consiglio comunale Enzo Eramo, che su facebook ha pubblicato un post evidentemente polemico e politico nei confronti di chi, all’indomani dello scoppio del caso, aveva fatto allusioni, anche se molto velate, ad un suo eventuale coinvolgimento nei fatti.

Fatta questa doverosa premessa, per inquadrare le dichiarazioni di Eramo, vediamo cosa ha affidato all’etere attraverso il proprio profilo social: “Il 24 aprile 2018 – questo l’incipit di Eramo – in seguito ad alcune foto che evidenziavano il posizionamento di una piscina all’interno del cimitero, la consigliera Palombi invia a me e a diversi altri amministratori il seguente messaggio ” …abbiamo una piscina comunale e non lo sapevamo?”

Ho risposto alla frase della Palombi che dava per scontato fatto e circostanze a me ignote rispondendo “FREQUENTO POCO DA QUELLI PARTI”. Intendendo che non è stata mai, mai, mia abitudine recarmi al cimitero, salvo qualche funerale, cosa nota a diversi amministratori e dipendenti comunali!

Inoltre essendo uno dei 16 consiglieri comunali non avevo alcuna diretta responsabilità amministrativa.

Il senso dello scambio del messaggio è chiaro così come la sorpresa personale che nella deposizione della Palombi citata da qualche organo di informazione diventa addirittura “So solo che qualche volta il presidente del consiglio Enzo Eramo mi ha FATTO DELLE BATTUTE che lui non frequentava QUEGLI AMBIENTI ” in riferimento, però, a una domanda degli inquirenti su presunti incontri fra il custode, politici o dirigenti.

Quindi più che fare BATTUTE, ho semplicemente risposto a questo messaggio, che conservo, senza riferimenti a cose a me in quel momento sconosciute.

Sono veramente indignato che da tale semplice risposta qualcuno abbia potuto evincere che io fossi a conoscenza, con riscontri diretti, che quel luogo fosse scenario di comportamenti poco leciti”.

Il secondo punto che Eramo vuol precisare riguarda sempre la ex consigliera di minoranza Rita Palombi: “Quando la consigliera Palombi è stata fatta oggetto di invettive nel corso di una commissione consiliare, dove non ero neanche presente, da parte del custode del cimitero, sono intervenuto in commissione capigruppo il 13.06.2018, esprimendo la mia piena solidarietà e sollecitando chi di dovere a valutare i provvedimenti da assumere. Come risulta dal verbale

Ricordo a me stesso che a ruolo inversi: quando io fui vittima quattro anni fa di un attentato incendiario alla mia automobile, durante una cerimonia pubblica, non ho avuto alcuna solidarietà da parte di molti oggi così solerti.

Nel frattempo il 16.06 la piscina veniva rimossa.

Mi sembra di aver fatto il mio dovere da presidente del consiglio… le indagini alle forze dell’ordine e le sentenze ai giudici”.

Eramo, quindi, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. Se poi vogliamo leggere le sue dichiarazioni dal punto di vista politico lui, maggiore esponente del Pd in paese, come si posizionerebbe se, in vista delle prossime elezioni, la candidata del centro sinistra, e quindi anche la sua, fosse proprio Rita Palombi, come da molte parti pare? Staremo a vedere.