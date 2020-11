Il covid continua a fare vittime a Sezze. Nella notte, infatti, altre due persone hanno perso la vita a causa della pandemia. I due erano ricoverati da qualche settimana.

Uno di loro, Pietro D’Alonzi, era molto conosciuto in paese in quanto agente della polizia municipale. “Peppo”, come era soprannominato, classe 1957, era ricoverato da due settimane all’ospedale Spallanzani di Roma.

In un lungo post su facebook l’amico e compagno di fede interista, Enzo Eramo, presidente del consiglio comunale, ha voluto ricordare la sua figura, discreta ma ferma nell’espletamento delle sue funzioni. Alle ore 12, il Sindaco e il Presidente del Consiglio rispetteranno un minuto di silenzio davanti la caserma dei Vigili Urbani.

L’altro decesso riguarda una persona che era ricoverata al Goretti. A segnalarlo il sindaco Di Raimo, che in una nota sottolinea come: “Purtroppo abbiamo avuto notizia del decesso di un altro nostro concittadino. L’uomo, di 56 anni, era stato ricoverato dopo che era stato riscontrato positivo al Covid 19. Il sindaco e l’intera amministrazione partecipano al dolore della famiglia”.

Due persone relativamente giovani, quindi, il che purtroppo conferma la tendenza del virus a fare vittime di età sempre inferiore…

Con questi due ulteriori decessi, il totale in paese sale a 4. Negli ultimi giorni, infatti, due persone, di 80 e 85 anni, avevano perso la vita a causa della pandemia.