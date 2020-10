Un dipendente del comune di Sezze è risultato positivo al test del tampone per l’individuazione del sars-cov2. Si tratta di una persona impiegata presso l’ufficio anagrafe.

Proprio per questo motivo, questa mattina l’ufficio e tutto il piano è stato interdetto al pubblico come misura cautelativa, in attesa di conoscere nel dettaglio la situazione e potersi comportare di conseguenza. Ovviamente i locali frequentati dal dipendente risultato contagiato verranno sottoposti a sanificazione.

Come di prassi, anche gli altri dipendenti verranno sottoposti a tampone.

Stando alle informazioni in nostro possesso, la persona, avendo un positivo in casa, si sarebbe posta in auto isolamento già da qualche giorno. Sottopostasi quindi al test, alla notizia della positività avrebbe avvisato la Asl ed i responsabili dell’ufficio comunale.