Le dimissioni di Andrea Campoli da assessore agli Affari Generali, Servizi alla Persona, Controllo efficienza dei servizi e Turismo e Sviluppo del comune di Sezze rappresentano di certo un bel problema per il Pd locale.

Un problema politico di non poco conto, che i dirigenti locali del partito non potranno certo ignorare. Anzi. “Una scelta che spetta al sindaco, che si confronterà con il partito, nella sua piena autonomia”, questo il commento a caldo di Daniele Marchetti, segretario comunale del Pd.

Lo stesso Marchetti, rispetto alle dimissioni di Campoli, ci dice: “Quello che posso dire per certo è che la sua scelta è solo sua. Non è legata a problematiche politiche amministrative ma è stata determinata da motivazioni strettamente personali. Noi abbiamo sempre sostenuto la sua azione. Come segretario comunale lo ringrazio per quanto fatto, da sindaco prima e da assessore dopo. Per noi rappresenta un patrimonio di competenze e professionalità che non deve andare disperso”.

Su chi sarà poi potrebbe entrare in giunta, Marchetti è chiaro: “E’ presto per parlarne. La scelta spetta al sindaco e noi come partito siamo pronti a sostenerlo e aiutarlo”.