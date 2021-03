Travolto, come tutta l’amministrazione, dallo scandalo dell’inchiesta Omnia2 dei carabinieri, il sindaco di Sezze, Sergio Di Ramo, ha appena protocollato in comune le proprie dimissioni.

Questo quello che ha scritto: “Penso che questa esperienza amministrativa debba finire qui. Andare avanti nonostante le defezioni non ha nessun senso e non porterebbe da nessuna parte, soprattutto in un momento come questo. Il paese ha bisogno di una maggioranza solida, compatta e convinta che oggi, ma già da qualche tempo, non mi pare ci sia. Le mie dimissioni diventerebbero irrevocabili solo tra 20 giorni e sarebbero 20 giorni di incertezza, di pressioni finalizzate a farmi cambiare idea e di stallo amministrativo. E’ per questo che invito tutti i consiglieri in carica, di maggioranza e di minoranza a rassegnare le proprie dimissioni, insieme alle mie e contemporaneamente così che, in modo immediato, si determinerà lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario”.

In mattinata, erano arrivate anche le dimissioni della consigliera comunale Marzia Di Pastina, capogruppo in consiglio del Pd mentre ieri, era stato il turno del vice sindaco, Di Prospero che, coinvolto direttamente dall’inchiesta, aveva lasciato l’incarico.

Un gesto, quello delle dimissioni, auspicato da più parti in paese. L’accusa principale per sindaco e amministrazione tutta è stata quella di non aver vigilato su quanto stava accadendo al cimitero di Sezze.