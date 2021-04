Dal Basket Academy Sezze una grave accusa verso coloro che, all’interno del comune di Sezze, hanno la responsabilità della manutenzione del pallone tensostatico di via Roccagorga.

La struttura, lo ricordiamo, è praticamente l’unica comunale, all’interno della quale è possibile svolgere sport di squadra al chiuso come pallacanestro pallavolo e calcio a 5.

Con un post su facebook, i responsabili della società hanno voluto portare a conoscenza della cittadinanza la situazione di degrado in cui si trova.

“Al comune di Sezze: queste sono le condizioni della Tensostruttura di via Roccagorga, in totale abbandono. Grazie per l’attenzione che avete nei confronti dei giovani di questo paese, meglio far morire una Palestra che farla utilizzare da chi ne ha tutto il diritto. Sono anni che inviamo PEC, su PEC e continueremo a farlo.

Noi andremo sempre avanti…. Per noi vengono prima i bambini.

P. S. I bambini sono risorsa, vanno aiutati, vanno supportati, noi facciamo il nostro e voi?”