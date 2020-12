Un aiuto, concreto, per coloro che a causa della pandemia non riescono nemmeno a mettere il cibo in tavola per la propria famiglia.

Con questo intento il comune di Sezze ha reso noto che, sul sito del comune, verrà pubblicato il modello di domanda e il regolamento per poter accedere ai buoni spesa.

Potranno beneficiarne i nuclei familiari residenti nel territorio di Sezze che si trovano in uno stato di disagio economico a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e quindi sono impossibilitati a soddisfare le primarie esigenze di vita.

Le domande dovranno essere presentate tramite posta elettronica agli indirizzi indicati nel regolamento.