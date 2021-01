Scattano i tamponi anche per gli studenti dell’Isiss Pacifici e De Magistris di Sezze.

Da questo fine settimana addetti della Asl di Latina saranno a scuola per effettuare l’esame a coloro che l’avranno prenotato. Anche se con una procedura un pochino differente da come era stata presentata in precedenza, come ha specificato la dirigente scolastica Anna Giorgi: “A parziale modifica di quanto comunicato nella circolare n. 41 in merito all’esecuzione dei tamponi – ha comunicato la Giorgi agli studenti – l’Ausl di Latina dispone che, per motivi procedurali, la prenotazione dovrà essere inoltrata la mattina stessa in cui verranno effettuati.

Il nuovo calendario è il seguente: Venerdì 22 gennaio 2021: ITE e LES; Lunedì 25 gennaio 2021: Alberghiero; Lunedì 1° febbraio 2021: Classico e Scientifico.

Rispettando questo calendario, le classi interessate entreranno regolarmente alle 8.10; gli alunni che vorranno sottoporsi al tampone, portando con sé la liberatoria stampata e firmata precedentemente, si prenoteranno in classe utilizzando il proprio cellulare (dovranno anche inserire il proprio codice fiscale e numero di telefono – telefono di un genitore, se minorenni) e, nel corso della giornata, verranno chiamati per eseguire il tampone in uno spazio appositamente predisposto all’interno dell’Istituto, dopodiché faranno ritorno in classe.

Le lezioni avranno regolare svolgimento”.