Niente servizi allo sportello questa mattina all’ufficio postale di Sezze Centro.

I locali dell’ufficio di piazza De Magistris resteranno chiusi al pubblico per essere sanificati. Un intervento improvviso, e non programmato, tanto è vero che il cartello che avvisa la clientela della chiusura dell’ufficio è stato affisso solo stamattina…

Uno degli impiegati, sarebbe (non è ancora chiaro se uomo o donna) a rischio contagio covid. In attesa di effettuare il tampone molecolare per accertare una eventuale positività, quindi, l’azienda avrebbe deciso di chiudere l’ufficio e procedere alla sanificazione.

Naturalmente resterà in funzione lo sportello automatico e per coloro che dovessero necessariamente presentarsi allo sportello, sono aperti, come da orario settimanale, gli uffici di Colli e di Sezze Scalo.