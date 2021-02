Una delle classi dell’istituto Caio Valerio Flacco di via Bari a Sezze Scalo oggi rimarrà chiuso a causa di un sospetto contagio da covid.

Si tratta di una delle classi della scuola dell’infanzia. In via cautelativa alunni, circa una ventina, e le quattro insegnati sono stati messi in isolamento preventivo. La positività, infatti, non sarebbe ancora stata acclarata col tampone molecolare.

Fatto sta che oggi, e fino ad ulteriori sviluppi, la classe rimarrà a casa.

La persona positiva al primo tampone, però, avrebbe i sintomi del covid, anche se la dirigenza dell’istituto sta aspettando la conferma per prendere le opportune misure.