Ancora un caso di covid a scuola che ha causato la messa in quarantena di un intero istituto a Sezze. Stavolta tocca alle elementari della “Aldo Bottoni” di via Sorana. A quanto risulta, sarebbero risultati positivi al tampone due studenti, uno della seconda ed uno della quinta. In quarantena domiciliare sono state poste le due classi ma, si legge sull’ordinanza della dirigente scolastica, per motivi organizzativi fino al primo marzo tutte le classi resteranno a casa, con didattica a distanza.