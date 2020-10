La telenovela, perché di telenovela trattasi, continua.

Il cantiere al belvedere di Sezze, dove qualcuno voleva posizionare una statua di San Lidano, fermo orami da quasi due anni, continuerà ad essere un cantiere. Il committente dei lavori, don Massimiliano Di Pastina, ha proposto, infatti, un ricorso al Tar del Lazio contro la decisione del comune di Sezze che ha chiesto al Don, con regolare delibera, di smantellare il cantiere e ripristinare i luoghi.

La vicenda è ormai arcinota in paese, inutile tornare sugli antefatti.

Nello specifico, nell’atto firmato dal responsabile dell’Ufficio Tecnico Vincenzo Borrelli si chiedeva al committente la demolizione delle opere, il ripristino dello stato dei luoghi e la restituzione dell’area del demanio civico alla pubblica fruizione.

Tra l’altro, proprio nella giornata di ieri la polizia locale di Sezze aveva ispezionato l’area verificando come la situazione non fosse cambiata e come, quindi, l’ordinanza dello scorso settembre fosse stata semplicemente ignorata.

E adesso? Tutto fermo, aspettando che il Tar si pronunci. Tempistica? Ai posteri l’ardua sentenza.