Lo avevamo anticipato già ieri come una possibilità. Invece poi, alla fine, è successo. Andrea Campoli ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di assessore agli Affari Generali, Servizi alla Persona, Controllo efficienza dei servizi e Turismo e Sviluppo del comune di Sezze.

Una decisione che in molti si aspettavano ma che, visto il periodo, è arrivata un po’ a sorpresa. Un periodo di pausa politica in cui i vari rappresentati dei partiti sono in ferie e nel quale anche l’azione amministrativa è in pausa.

Di fronte alla posizione dell’ex primo cittadino, in carica dal 2007 al 2017, l’attuale sindaco, Sergio di Raimo, non ha potuto fare altro che accettare la decisione del suo predecessore.

Ora si aprirà una fase di confronto politico, perché la decisione su chi mettere su quella poltrona sembra banale, ma proprio non lo è. Senza Campoli serve un rappresentante del Pd e, nel caso in cui il sindaco, al quale spetta la nomina, decisa diversamente, si potrebbero aprire scenari decisamente variegati.

Intanto, il coordinamento della Lega del paese lepino ha voluto far conoscere il proprio punto di vista. In una nota si legge: “La giunta Di Raimo è al capolinea, infatti dopo mesi di tempesta neanche il ritorno dell’ex sindaco Andrea Campoli è servito a dare una sterzata all’azione amministrativa”.

A ancora: ”Se da un lato il rimpasto non ha prodotto i frutti sperati, dall’altro il programma elettorale è rimasto solo un libro dei sogni. Finora Sezze ha brillato soltanto grazie agli sforzi e alle potenzialità degli imprenditori e dei cittadini, la politica è rimasta la grande assente”.