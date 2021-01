Martedì prossimo, 19 gennaio, anche la scuola media di Sezze Scalo, come avvenuto nei giorni scorsi per la media di via San Bartolomeo, verrà visitata dagli addetti della Asl di Latina.

Lo scopo è quello di sottoporre tutti gli studenti che ne faranno richiesta ad un tampone gratuito per verificare se nell’istituto ci siano casi di contagio da covid 19.

Lo ha reso noto il comune di Sezze: “Come già annunciato nei giorni scorsi, martedì 19 gennaio 2021 la ASL di Latina farà i ai 170 alunni della scuola media inferiore di Via Bari (Valerio Flacco).

Abbiamo già avvertito la Dirigente Scolastica che, nelle prossime ore , si preoccuperà di inviare a tutti i genitori il modulo di consenso informato.

Si raccomanda la totale partecipazione”.