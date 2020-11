Sono ormai rimaste in poche le classi che ancora non sono andate in quarantena alla scuola media di via San Bartolomeo a Sezze… L’ultima positività riscontrata riguarda i giovani alunni della Seconda B in quanto, come comunicato dalla preside, è stata riscontrata la positività di uno degli alunni. Dovranno stare a casa in quarantena dal 5 al 12 novembre.

Nella comunicazione arrivata ai genitori si precisa che sono stati posti in quarantena domiciliare: “In qualità di contatti stretti asintomatici”. In quarantena, ovviamente, anche tutti gli insegnanti.

“Qualora il dipartimento lo ritenesse necessario” fanno sapere dalla scuola “verranno programmati anche i test per accertare l’avvenuto contagio”.