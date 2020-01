“Non ce la vedo Giorgia Meloni a fare quella citofonata in campagna elettorale”.

Queste le parole pronunciate dall’ex sindaco di Terracina e parlamentare europeo di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, nel corso della presentazione del coordinamento cittadino a Sezze.

La riunione si è svolta a poca distanza dal voto in Emilia Romagna innescando la reazione della Lega per voce del deputato europeo, Matteo Adinolfi.

“Dire che ‘Salvini si abbassa a suonare i citofoni’, seppure in occasione di un’iniziativa identitaria del proprio partito, vuol dire offendere – aveva tuonato Adinolfi – le tante donne e i tanti uomini di Sezze che lo scorso maggio hanno scelto la Lega e il suo leader per rappresentarli in Italia e in Europa. Non certo il modo migliore rinsaldare i rapporti nella coalizione”.

Il tutto mentre l’obiettivo conclamato per tutti i partiti che compongono il possibile centrodestra è “espugnare l’ultima roccaforte rossa in provincia di Latina”.

“E’ esattamente ciò che ho detto durante un intervento a Sezze di qualche giorno fa. E che ha indispettito qualche amico della Lega. Che vi devo dire, è una cosa che penso. Tutto qui. Resta – conclude Procaccini in un post su Facebook – il massimo rispetto per chi, come Salvini, getta tutto se stesso in campagna elettorale. Siamo alleati, non siamo uguali”.

Insomma nessuna frizione ma il rispetto, legittimo, di modi di vedere e fare la politica.

Lavorare fianco a fianco su obiettivi comuni, tra cui l’unità del centrodestra sembra essere la priorità, non impone giustamente un appiattimento di posizioni, opinioni ed idee.

E’ proprio questa probabilmente la vera forza di una coalizione che deve evitare appiattamenti e commistioni fornendo ai cittadini quella pluralità di uomini, ideali, valori e idee che possono essere il vero motore propulsivo del centrodestra.