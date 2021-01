“Ha scardinato la finestra per entrare nella cameretta dove dormo e ha rovistato in maniera molto sommaria in qualche cassetto su una mensola”.

Così ha descritto l’accaduto la figlia dell’ex assessore, e candidato sindaco di Sezze, Pietro Bernabei e di sua moglie Franca, molto nota in paese come volontaria nell’assistenza agli animali abbandonati.

Qualcuno, forse più di uno, si è introdotto in casa, in zona porta Romana dove abitano i Bernabei. E’ accaduto prima di sera, ma già con l’ausilio delle tenebre, alle 17 e 45 circa.

“Non ha preso niente di niente – prosegue la signora Bernabei nel suo racconto – neanche qualche simil gioiello nel dubbio, neanche la borsa o il portafogli che c’era dentro. Ha spostato un quadro probabilmente per cercare una cassaforte. Dev’essere scappato subito perché ha rovistato il maniera proprio sommaria e solo in quella stanza”.

E’ stata lei, sola in casa, ad accorgersi che c’era qualcosa di strano: “Ho sentito dei rumori ma pensavo fosse altro e dopo un’ora me ne sono accorta quando sono tornati i miei genitori perché la porta della mia camera era chiusa da dentro. La camera affaccia su un tetto basso che sbuca in un vicolo, dove però non passa quasi nessuno. Quando i carabinieri hanno aperto la porta chiusa, ci siamo accorti che in pratica non mancava nulla”.

Per il ladro, quindi, non è stato difficile aprire la finestra ed introdursi in casa. “Sono venuti i carabinieri, anche se non potevano fare niente in realtà. Alla fine non è successo nulla, a parte la finestra da riparare”.

Solo uno spavento a posteriori, quindi, ma il monito è lo stesso per tutti: “Fate attenzione, anche in orario diurno”.

Per altro, nella stessa zona, negli ultimi mesi, il ‘ladro dei tetti’ avrebbe colpito altre volte, come testimoniato da alcuni residenti. E non sempre il bottino è stato magro come in questa occasione.