Arriva direttamente dalla dirigente, Anna Giorgi, l’annuncio che anche all’Isiss Pacifici e De Magistris di Sezze gli alunni verranno sottoposti al tampone.

“L’AUSL di Latina – scrive la Giorgi – effettuerà gratuitamente agli alunni di questa scuola tamponi per Sars-Cov-2 presso il nostro Istituto secondo il seguente calendario: Venerdì 22 gennaio 2021: Alunni delle classi LES, ITE, intera sezione A e Biennio sezione B dell’Alberghiero; Lunedì 25 gennaio 2021: Alunni della classi Liceo Classico, Scientifico, Triennio sezione B e intera sezione C dell’Alberghiero.

Gli alunni interessati a sottoporsi al tampone dovranno prenotarsi. L’effettuazione del tampone è volontaria.

Gli alunni dovranno stampare, riempire e portare con sé il giorno in cui effettueranno il tampone la liberatoria allegata alla presente circolare. Nelle rispettive giornate, la didattica (in presenza o a distanza) è sospesa per le classi interessate”.

E infine: “Sarà possibile prenotare il tampone online dal 15 gennaio per il giorno 22/1 e dal 18 gennaio per il giorno 25/1”.