Importante vincita al SuperEnalotto quella registrata ieri a Sezze.

In un periodo particolarmente fortunato per la nostra regione, come riporta il sito del popolare concorso, ad aver realizzato la vincita è stato un fortunato giocatore del Billy Bar, in via Bassiano.

Il suo cinque, infatti, vale la cifra di 20.169,22 euro.

Il sei, invece, unico risultato in gradi di cambiare per sempre la vita di chi dovesse realizzarlo, manca ormai dallo scorso 7 luglio scorso, quando la mostruosa cifra di 59,4 milioni di euro finì a Sassari. Nella nostra regione la vittoria suprema, invece, mnca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.