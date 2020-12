Tra febbraio ed agosto 2020 si rende protagonista di una serie di reati contro la ex compagna e la famiglia.

Per questa ragione era stato sottoposto a diversi provvedimenti tra i quali il divieto di avvicinamento alla ex compagna aggravata poi in arresti domiciliari.

Nonostante i provvedimenti emanati dal Tribunale in questi mesi, il 21enne ha continuato a violare le prescrizioni imposte.

Per questa ragione i carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione ad un provvedimento per la carcerazione emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina a carico del ragazzo residente nel Comune di Sezze.