Mancano ancora due anni ma a Sezze la politica torna ad infiammarsi in vista delle elezioni amministrative.

La scadenza naturale dell’attuale consiglio comunale è fissata al 2022. In questi giorni il primo cittadino uscente, Sergio Di Raimo, allora eletto con il supporto oltre che del Partito democratico anche di alcune liste civiche, ha palesato la legittima volontà a ricandidarsi per un secondo mandato.

Ipotesi che ha scatenato la reazione dell’antagonista, già nel 2017 e poi in aula, rappresentata da Sezze Bene Comune.

“Con larghissimo anticipo, il sindaco – spiega il presidente di SBC, Fabrizio Bonne Année – ha lanciato la sua campagna elettorale in un periodo estremamente delicato come quello che stiamo vivendo a causa della grande crisi generata da una pandemia globale senza precedenti. Il tutto, elencando a sostegno della sua decisione, i “grandi” risultati ottenuti in solo tre anni della sua amministrazione. L’unico suo dubbio, pare rivolto al partito democratico al quale, in maniera del tutto estranea, rivolge l’invito a decidere se vuole far parte della coalizione che lo appoggerà per il secondo mandato, evidentemente considerandolo ormai marginale per la sua possibile rielezione”.

Nel 2017 Di Raimo aveva vinto al primo turno consolidando la storia ” a sinistra” del Comune setino.

Con il 54% dei consensi l’esponente del Pd aveva sbaragliato gli avversari. Paride Martella e la sua coalizione di centrodestra si era fermata al 19%.

Non male era stato il risultato di Rita Palombi allora candidato sindaco proprio di Sezze Bene Comune, al 14%.

“SBC, per il momento, continuerà a svolgere il ruolo di opposizione e di proposta, con l’auspicio di poter partecipare alla costruzione di un’alternativa per la prossima tornata amministrativa e dare l’avvio a quel cambio di passo e a quella svolta politica che la nostra città attende da troppo tempo a questa parte. Lo vogliamo fare senza retorica, a servizio della città e dei suoi abitanti, insieme alla società civile e a tutti quelli che sentono l’esigenza che avvertiamo noi. Lavorando – conclude Bonne Année – per le persone e la città con un programma chiaro, trasparente e condiviso”.