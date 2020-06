In 72 ore si tratta del settimo incidente che si verifica sulla Pontina in cui almeno una persona resta ferita in modo importante.

Dopo il tamponamento di ieri all’altezza di Latina poco fa si è verificato un incidente all’altezza di Cisterna di Latina al chilometro 62,500 in direzione Terracina.

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un’auto ed una moto.

Una persona è rimasta ferita e portata in codice rosso in ospedale.

Rallentamenti si sono verificati nello stesso tratto in direzione Roma a causa di alcuni curiosi.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e la polizia stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Al momento si registrano code nel tratto in prossimità dell’incidente.