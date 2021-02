Un’opportunità per tanti ragazzi tra i 18 e i 28 anni per entrare nel mondo del lavoro in un memento così difficile: è quella offerta dal servizio civile. Sono complessivamente 405 i posti a disposizione in provincia di Latina.

I giovani saranno impiegati in settori che riguardano nello specifico il patrimonio storico, artistico e culturale per interventi volti all’educazione e alla promozione di quest’ultimo nonché all’area paesaggistica, ambientale e del turismo sostenibile; lo sport, la protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità.

Sono 5 ore di attività al giorno per 5 giorni (complessivamente 25 ore settimanali), con un rimborso di 440 euro al mese.

In provincia i Comuni che hanno scelto di investire sulle politiche giovanili ed hanno presentato richiesta con progetti approvati e finanziati all’interno dei quali inserire i ragazzi sono 12. Si tratta di Sermoneta (41 posti), Sabaudia (41 posti), Pontinia (12 posti), Ponza (16 posti), Ventotene (24 posti), Santi Cosma e Damiano (22 posti), Sezze (38 posti), Maenza (32), Bassiano (48), Norma (36), Priverno (79) e Prossedi (16).

Il termine per la presentazione della domanda scade il 15 febbraio alle 14 e ci sono ancora molti posti disponibili. Un anno di Servizio civile universale conferisce punteggio nei concorsi nella pubblica amministrazione.

La propria candidatura va inoltrata esclusivamente attraverso la piattaforma “Domanda On Line” (DOL) raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/. L’accesso deve avvenire esclusivamente con Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Nomina srl che ha curato la progettazione per conto delle amministrazioni comunali telefonando ai numeri 080.2146189; 393.6669393 e 3386197456 dalle 14 alle 17.