C’è tempo fino al 15 febbraio per presentare le domande per il servizio civile a Cisterna. Quest’anno sono 4 i progetti attivi riguardanti i centri minori “La Tartaruga”, il centro diurno per disabili “L’Agorà” e l’Avis per un totale di 10 posti disponibili.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate non oltre le 14 dell’ultimo giorno utile. Sono 4 i posti disponibili per il progetto “Fai la differenza” da tenersi presso il Centro diurno socio-educativo “L’Agorà” in via Aristide Ortolani, ed altrettanti per il progetto “Scrivi il tuo futuro” da tenersi presso il Centro socio-educativo per minori “La Tartaruga” in via Garigliano.

E’ possibile candidarsi come volontari andando sulla home page del portale www.consorzioparsifal.it e, attraverso la sezione ‘Servizio Civile’ sarà possibile ottenere tutte le informazioni relative ai due progetti e alla compilazione esclusivamente online dei moduli.

Altri due progetti, invece riguardano la sede Avis di Cisterna e si intitolano “Educare = Donare”, mentre l’altro “Donazione = Prevenzione”, entrambi con la disponibilità di 1 posto ciascuno.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio E.T.S. all’indirizz web: http://www.volontariato.lazio. it