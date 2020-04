di Daniela Pesoli – Il distretto socio-sanitario Lt/5, che riunisce nove comuni del sud pontino, ha attivato servizi di ascolto e di supporto psicologico telefonico ai cittadini e ai pazienti che possono risentire del distanziamento sociale e dell’isolamento domiciliare imposti dall’emergenza sanitaria.

Un consultorio per il sostegno psicologico funziona con sede a Gaeta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 (tel. 0771 7779251).

“Spazio mamma” offre adeguate informazioni di ostetriche e psicologiche alle donne in gravidanza ed alle mamme, anche per allattamento al seno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 (tel. 0773 6556580-6556586).

Un altro servizio è fornito da Formia con l’aiuto a distanza tramite consulenza psicologica al telefono, rivolto a persone che stanno vivendo una condizione di particolare ansia o di disagio emotivo, con particolare riferimento a coloro che sono in isolamento domiciliare. A loro uno psicologo effettua una consulenza telefonica e fornisce indicazioni per la gestione della situazione.

Servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 (0771 779414).

Infine, un aiuto per ragazzi fino a 18 anni o alle loro famiglie che hanno necessità di consigli in merito a problemi pre-esistenti o che si sono venuti a creare in questo periodo di emergenza. Il supporto psico-pedagogico ai minori e alle famiglie viene fornito un professionista specializzato in neuropsichiatria Infantile. Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 si può chiamare il numero 0773 910046.