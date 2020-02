Conoscere la macchina amministrativa per diventare sempre più consapevoli domani.

Questo l’obiettivo della visita effettuata questa mattina dagli alunni della 5° A della scuola primaria del centro storico dell’Istituto comprensivo Donna Lelia Caetani di Sermoneta.

I ragazzi hanno visitato gli uffici del Municipio per conoscere il funzionamento della macchina amministrativa.

Ciceroni speciali sono stati il sindaco Giuseppina Giovannoli, gli assessori Sonia Pecorilli, Alberto Battisti e Gabriele Menossi, il consigliere Nicola Minniti e il presidente del consiglio Antonio Di Lenola.

Dall’anagrafe all’area tecnica, passando per il protocollo, la ragioneria, l’ufficio tributi e l’ufficio pubblica istruzione, fino all’ufficio del sindaco.

Un tour guidato per vivere in prima persona i luoghi in cui si svolge l’attività politica ed amministrativa dell’ente e vedere il lavoro quotidiano portato avanti dai dipendenti e funzionari comunali.

Dopo la visita del Comune, gli alunni accompagnati dall’insegnante Alessandra Corvi si sono ritrovati in aula consiliare per intervistare il sindaco e l’amministrazione sul funzionamento del consiglio comunale, le delibere, le elezioni, i ruoli di maggioranza e opposizione.

“Una lezione di educazione civica molto importante, perché comprendere il meccanismo della macchina amministrativa significa educare i nostri studenti – ha detto il sindaco Giuseppina Giovannoli – a essere cittadini consapevoli dei loro diritti e soprattutto dei doveri. Anche così contribuiamo a consolidare il senso di appartenenza a una comunità”