Scongiurato il licenziamento di 118 lavoratori della Corden Pharma di Sermoneta.

Questo il contenuto dell’accordo sottoscritto presso l’assessorato al lavoro della Regione Lazio.

Nell’intesa, siglata con azienda e sindacati, prevista anche la proroga della cassa integrazione straordinaria di ulteriori 6 mesi.

“Un tempo durante il quale dovremo tutti, ognuno per la sua parte, permettere un nuovo futuro al sito industriale. In particolare, aspettiamo di conoscere in dettaglio il nuovo piano aziendale, che auspichiamo- interviene l’assessore regionale al lavoro, Claudio Di Berardino – contenga aspetti fondamentali quali la maggiore tutela possibile del personale già assunto e un’esperienza occupazionale rivolta ai giovani con un nuovo modello di produzione che punti su innovazione e sostenibilità”.

Un primo, importante, passo avanti è stato compiuto ma si deve trovare la strategia migliore per uscire da un’emergenza non solo occupazionale ma sociale.

“Da parte nostra ribadiamo la disponibilità a sostenere l’attività produttiva nell’ambito delle misure agevolative previste dalla normativa regionale e nazionale, attivando, dopo le opportune verifiche, un supporto per la presentazione di un contratto di sviluppo previa condivisione con il Mise finalizzata – conclude l’assessore regionale al lavoro – ad un accordo di programma e che sancisca il mantenimento e l’implementazione dell’occupazione, vincolo per noi imprescindibile”.