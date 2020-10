La giunta guidata dal sindaco di Sermoneta, Giuseppina Giovannoli, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dei marciapiedi di via dell’Irto tra l’intersezione con via Le Pastine e fino a via Grifona, uno dei punti maggiormente abitati e dove ci sono una scuola, la chiesa, il centro anziani, il centro commerciale e numerosi negozi.

Obiettivo: aumentare la sicurezza per i pedoni e ottenere il miglioramento del decoro urbano e dei servizi alla collettività.

I lavori prevedono la demolizione di alcuni tratti di marciapiede esistente, non adeguati all’attuale fabbisogno vista anche la crescita demografica della borgata, e alla realizzazione ex novo nei tratti in cui non sono presenti, oltre a un ponte pedonale nel punto in cui scorre un canale.

“Sono interventi sollecitati da anni dai residenti e che avevamo inserito anche nel nostro programma elettorale. Bambini, anziani e – spiegano il sindaco Giovannoli e il delegato ai lavori pubblici Nicola Minniti – più in generale famiglie percorrono quotidianamente a piedi via dell’Irto: la volontà della nostra amministrazione è quella di consentire gli spostamenti a piedi, senza pericoli per la sicurezza dei pedoni. Restituiamo decoro, vivibilità e soprattutto sicurezza a una delle borgate più densamente abitate”.

L’intervento, che si estende su una lunghezza di circa 700 metri, sarà finanziato con fondi di bilancio.