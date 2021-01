Il sindaco e l’amministrazione comunale di Sermoneta si congratulano con il comandante della Stazione dei Carabinieri di Sermoneta Antonio Vicidomini per la promozione a Luogotenente.

“Una promozione conquistata sul campo – dichiara il sindaco Giuseppina Giovannoli – sempre in prima linea nella lotta contro la criminalità insieme ai suoi uomini. Lo dimostra l’ultima operazione portata a termine nei giorni scorsi, con l’arresto di un uomo che, tra il 2019 ed il 2020, è stato responsabile di almeno cinque furti avvenuti a Sermoneta, ai danni di abitazioni, capannoni e locali tecnici, impossessandosi di veicoli, materiale informatico, attrezzi da lavoro e gasolio. Questo arresto, ultimo di una lunga serie di successi della Stazione Carabinieri di Sermoneta, è un risultato importante e restituisce serenità a chi abita soprattutto nelle campagne, purtroppo nel mirino di ladri senza scrupoli. Gli ultimi furti hanno minato la tranquillità dei nostri concittadini, danneggiandoli non solo economicamente, ma anche nel senso di sicurezza. La giustizia ha fatto il suo corso e ne siamo orgogliosi”.

“La presenza dell’Arma dei Carabinieri sul nostro territorio rappresenta un baluardo di legalità e soprattutto un punto di riferimento per la popolazione”, prosegue Giovannoli. “Il comandante Vicidomini è da anni è un punto riferimento per la comunità: si è sempre mostrato disponibile alle esigenze della popolazione, ascoltando ogni istanza e mettendosi a disposizione per il prossimo, senza trascurare anche la minima segnalazione, con l’obiettivo di far prevalere la legalità. A lui vanno i miei auguri personali, dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, con l’auspicio che la collaborazione tra cittadinanza e Arma dei Carabinieri, insieme alla Polizia locale e all’Associazione Nazionale Carabinieri di Sermoneta, possa continuare a produrre risultati positivi a garanzia del senso di sicurezza percepito”.