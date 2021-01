Sermoneta torna in tv con “Linea Verde”, il programma di Rai Uno condotto da Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, che ogni settimana fa tappa in località suggestive del nostro Paese per promuovere il Made in Italy e mostrare eccellenze paesaggistiche e agroalimentari.

L’appuntamento è per domenica 24 gennaio alle 12.20. Una promozione importante, nell’ambito delle attività messe in campo dall’amministrazione comunale per rilanciare il turismo, in attesa che termineranno le restrizioni legate alla pandemia.

Le telecamere della Rai sono hanno attraversato i vicoli più suggestivi del borgo, la loggia dei Mercanti, il belvedere e sono andate alla scoperta delle tracce del passaggio dei Templari. Linea Verde farà tappa anche in pianura per far conoscere al grande pubblico l’allevamento bufalino dei fratelli Padovano e le coltivazioni di kiwi.

Nell’ultimo anno Sermoneta è stata promossa sui canali nazionali con le trasmissioni “Sempreverde” (Rete 4) condotta da Luca e Daniela Sardella, “Sei in un Paese Meraviglioso”, condotto da Dario Vergassola per Sky Arte, oltre a servizi di Rai News24, Rai Tre e Rai Due. Lo scorso mese di dicembre, il cantautore Povia – vincitore del Festival di Sanremo nel 2006 – ha girato proprio in paese il video del suo brano “Natale per l’eternità”.

“Altri progetti di promozione nazionale di Sermoneta sono in corso di programmazione e si svilupperanno in primavera – ha detto il sindaco Giuseppina Giovannoli – perché quando l’emergenza coronavirus terminerà, vogliamo che torni il turismo, a beneficio dell’economia locale e del prestigio del nostro borgo, non solo dal punto di vista culturale ma anche enogastronomico”.