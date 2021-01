E’ stato accusato di evasione e, per questo, arrestato.

Si tratta di un giovane, di 29 anni, di Sermoneta. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri del paese lepino il primo giorno dell’anno.

M. S. è stato condotto in carcere; sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nello scorso mese di dicembre era stato sorpreso più volte dai militari mentre non era all’interno della propria abitazione, motivo per cui veniva segnalato all’autorità giudiziaria.

Il Tribunale di Latina decideva infine di revocare il beneficio dei domiciliari, disponendo il suo trasferimento presso una casa circondariale.